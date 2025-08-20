Tribunal do Cade aprova parceria Ultragaz-Supergasbras para construir terminal de GLP no Pecém

Relator votou pela aprovação sem restrição

O presidente Gustavo Augusto, que relatou o caso, votou por conhecer o recurso do terceiro interessado, mas negou provimento a ele. "Entendo ser o caso de aprovação sem restrições da operação", disse.

Na visão dele, o novo terminal é "estrutura essencial". Em abril, a Superintendência-Geral (SG), área técnica do órgão antitruste, já havia aprovado a operação sem restrições.

Ele destacou que as concorrentes identificaram riscos concorrenciais e concordaram em mitigá-los. E estabeleceu como premissa a adoção de compromissos pela Ultragaz e pela Supergasbras, como a abertura de acesso a terceiros. Isso significa que o terminal não poderá ser explorado de forma cativa pelos requerentes e eventual negativa de acesso deverá ser "apresentada de forma justificada e pautada em critérios objetivos e não discriminatórios, tendo como base regras de acesso públicas indevidamente comunicadas a outros interessados". Outro compromisso é a adoção de tratamento "isonômico e não discriminatório" para os concorrentes que pretendam transportar GLP pelo terminal em questão.

"Caso essas premissas não se confirmem ou não sejam observadas, a presente aprovação poderá ser revista", estabeleceu o relator do caso. O voto de Gustavo Augusto foi seguido por unanimidade pelos demais conselheiros na sessão desta quarta-feira.

Operação