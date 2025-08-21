Alckmin: melhor maneira de estimular o turismo é aumentar a renda do povo

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, defendeu nesta quinta-feira, 21, que a melhor maneira de estimular o turismo no País é aumentar a renda da população. A declaração foi feita durante participação do vice-presidente na cerimônia do Salão do Turismo, que aconteceu em São Paulo.

"O turismo aproxima as pessoas, reduz o stress e ajuda na saúde da população", listou Alckmin durante sua fala, reforçando ainda, o potencial que o setor tem na geração de emprego.

Ele também destacou que, ao contrário de outras áreas, os empregados do setor de Turismo não poderão ser substituídos por máquinas ou atendimentos remotos, porque trata-se de uma atividade "humana".