Arrecadação em julho soma R$ 254,221 bilhões, mostra Receita Federal

A arrecadação de impostos e contribuições federais somou R$ 254,221 bilhões em julho de 2025, uma alta real (descontada a inflação) de 4,57% na comparação com o resultado de julho de 2024, quando o recolhimento de tributos somou R$ 231,044 bilhões, em valores corrigidos pela inflação. Em relação a junho deste ano, quando o montante foi de R$ 234,594 bilhões, a arrecadação subiu 8,09%, em termos reais.

De acordo com a Receita Federal, este resultado é o melhor desempenho arrecadatório para o mês de julho desde 2024.

O resultado das receitas de julho veio um pouco acima da mediana das estimativas das instituições do mercado financeiro ouvidas pelo Projeções Broadcast, que era de R$ 252,50 bilhões. O intervalo das projeções variava de R$ 232 bilhões a R$ 271,035 bilhões.