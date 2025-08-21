BC argentino ajusta regra de cálculo de compulsórios após aperto em liquidez desagradar bancos

O Banco Central da Argentina (BCRA) promoveu ajustes em regras de cálculo dos compulsórios bancários, após o aperto das exigências de reservas provocar reclamações do setor financeiro.

Em uma instrução normativa divulgada nesta quinta-feira, 21, a autoridade monetária determina que, a partir de setembro, as chamadas "Operações Compromissadas Passivas" e de "Cauções para Bolsas" serão computadas de forma líquida para o cálculo dos compulsórios, não mais pelo valor bruto.

Essas operações constituem empréstimos de curtíssimo prazo em que os bancos captam dinheiro oferecendo títulos como garantias.