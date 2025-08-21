Bolsa Família 2025: pagamentos de agosto só terminam na próxima semana; veja calendário

Os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de agosto começaram na última segunda-feira, 18, mas só devem terminar na próxima semana. A ordem dos depósitos segue o calendário tradicional de acordo com o dígito final do Número de Identificação Social (NIS).

A Caixa Econômica Federal realiza os pagamentos de forma escalonada nos últimos 10 dias úteis do mês. Os beneficiários de NIS com final 1 foram os primeiros a receber, na segunda-feira. No dia seguinte, os depósitos foram feitos para quem tem o NIS de final 2. O calendário segue até o dia 29 de agosto, quando recebem aqueles com NIS de final 0.

Calendário do Bolsa Família em agosto de 2025