Bolsas da Europa fecham sem sinal único, com cautela antes de Jackson Hole e PMIs europeus

As bolsas da Europa fecharam sem sinal único nesta quinta-feira, 21, com cautela antes do início do Simpósio de Jackson Hole, organizado pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), que poderá ser decisivo para os próximos passos da autoridade. Além disso, o dia contou com a divulgação de índices de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) europeus, apresentando avanços na atividade. No radar, estiveram ainda negociações comerciais e as tratativas pela guerra da Ucrânia.

O índice pan europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,03%, a 558,91 pontos. Em Londres, o FTSE 100 subiu 0,23%, a 9.309,20 pontos. Em Frankfurt, o DAX avançou 0,06%, a 24.291,32 pontos. Em Paris, o CAC 40 cedeu 0,44%, a 7.938,29 pontos. As cotações são preliminares.

No Simpósio de Jackson Hole, evento anual que reúne banqueiros centrais e economistas em Wyoming e começa nesta quinta, o destaque é o presidente do Fed, Jerome Powell, que fará um aguardado discurso na sexta-feira, em meio a expectativas de que o BC norte-americano volte a o cortar juros em setembro.