Bolsas da Europa operam sem direção única, após PMIs e de olho em Jackson Hole

O PMI composto da zona do euro subiu para 51,1 em agosto, atingindo o maior nível em 15 meses, graças ao bom desempenho da indústria, segundo estimativa preliminar da S&P Global. No Reino Unido, o PMI composto avançou a 53 neste mês, mas com ajuda do segmento de serviços. Números acima de 50 indicam expansão de atividade. Tanto o euro quanto a libra ganharam força na esteira dos PMIs.

O Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA) dará início hoje ao Simpósio de Jackson Hole, evento anual que reúne banqueiros centrais e economistas em Wyoming. Amanhã (22), o presidente do Fed, Jerome Powell, fará um aguardado discurso em meio a expectativas de que o BC americano volte a o cortar juros em setembro.

O Fed vem mantendo os juros básicos dos EUA inalterados desde o fim do ano passado, basicamente por temores de que a política tarifária do governo Trump possa impulsionar a inflação.

Ata da última reunião do Fed, realizada no fim de julho, mostrou ontem que seus dirigentes estavam mais preocupados na ocasião com pressões inflacionárias do que com o enfraquecimento do mercado de trabalho, que ficou evidente no relatório de emprego mais recente dos EUA.

Negociações sobre um acordo de paz na Ucrânia também seguem no radar. Ontem, a Rússia disse que tentativas de tratar questões de segurança relativas à Ucrânia sem a participação de Moscou são "um caminho para lugar nenhum".

Às 6h41 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,14%, a de Paris recuava 0,46% e a de Frankfurt cedia 0,12%. Já as de Milão e Lisboa subiam 0,17% e 0,07%, respectivamente, enquanto a de Madri registrava perda de 0,32%.