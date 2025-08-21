Bolsas de NY fecham em queda com cautela antes de Powell e falas de dirigentes do Fed

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta quinta-feira, 21, com a aversão ao risco em primeiro plano antes do discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, no simpósio de Jackson Hole, na sexta-feira, que pode dar mais pistas sobre a trajetória dos juros americanos. A hipótese de alívio monetário em setembro teve leve enfraquecimento nesta quinta diante de comentários cautelosos de membros do BC dos Estados Unidos.

O índice Dow Jones caiu 0,34%, aos 44.785,50 pontos, o S&P 500 cedeu 0,40%, nos 6.370,16 pontos e o Nasdaq perdeu 0,34%, encerrando em 21.100,31 pontos.

Powell terá que equilibrar cuidadosamente sinais de desaceleração econômica contra preocupações com a inflação crescente em seu discurso na sexta-feira, diz Roman Gaiser, chefe de renda fixa na Columbia Threadneedle Investments. Gaiser espera que seus comentários sejam cautelosos e que ele evite se comprometer antecipadamente com uma redução de juros.