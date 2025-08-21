Custo de cesta básica cai 15 capitais brasileiras, mostra pesquisa do Dieese com a Conab

O custo da cesta básica de alimentos caiu em julho em 15 capitais brasileiras, enquanto em outras 12 houve um aumento, de acordo com a Análise Mensal da Cesta Básica de Alimentos conduzida pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Essa é a primeira vez que a pesquisa engloba todas as 26 capitais e o Distrito Federal. Até então, o levantamento era feito apenas em 17 capitais.

A queda no custo da alimentação básica foi impulsionada principalmente pelo recuo nos preços do arroz, carne bovina, açúcar e feijão.

Apesar da diminuição em várias cidades, São Paulo se mantém como a capital com a cesta básica mais cara, de R$ 865,90.