Desonerações em julho somam R$ 10,067 bilhões, aponta Receita

As desonerações concedidas pelo governo resultaram em uma renúncia fiscal de R$ 10,067 bilhões em julho de 2025, valor menor do que o registrado no mesmo mês de 2024, quando ficaram em R$ 10,128 bilhões, a preços correntes, de acordo com a Receita Federal.

No acumulado de 2025, as desonerações totalizaram R$ 70,854 bilhões, volume inferior ao registrado no mesmo período do ano passado (R$ 72,348, a preços correntes).

Esse é um tema sensível ao governo, que vetou integralmente a prorrogação da política de desoneração da folha de pagamentos de 17 setores econômicos, e apresentou uma medida provisória com uma proposta de reoneração gradual.