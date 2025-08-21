Dirigente do Fed diz que não cortaria juros hoje e alerta para início de impacto tarifário

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Cleveland, Beth Hammack, afirmou nesta quinta-feira, 21, que, com os dados econômicos atuais do país, optaria por manter a taxa de juros nos níveis atuais na reunião de setembro. A dirigente é integrante suplente do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês).

Segundo Hammack, leva de três a quatro meses para que a economia comece a perceber os efeitos da aplicação de tarifas. "Estamos no começo dessa janela. Estamos começando a ver o impacto das tarifas dos EUA", declarou, em entrevista ao Yahoo! Finance.

Ela apontou que os preços aos produtores estão subindo, mas que ainda não necessariamente estão sendo repassados aos consumidores.