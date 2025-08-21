Dólar sobe em linha com exterior e de olho em favoritismo de Lula em 2026

O dólar opera em alta frente o real na manhã desta quinta-feira, 21, e ajuda a impulsionar os juros futuros, além da valorização dos rendimentos dos Treasuries, após queda das taxas nas duas sessões anteriores.

Investidores ajustam posições de olho no fortalecimento do presidente Luiz Inácio lula da Silva em mais uma pesquisa Genial/Quaest para as eleições de 2026 e a ampliação da alta do índice DXY, que compara a divisa americana frente seis outras moedas principais, após anúncio do acordo comercial entre EUA e UE.

No radar estão os dados preliminares de atividade dos EUA (PMIs) e o Simpósio de Jackson Hole, que começa nesta quinta, mas a atenção maior é voltada para o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, na sexta-feira, 22, sobre o futuro da política monetária.