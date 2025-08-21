Inteção de consumo de famílias brasileiras pode diminuir em agosto, diz CNC

A intenção de consumir em agosto teve queda em ambas as faixas de renda analisadas pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que divulgou nesta quinta-feira, 21, um recuo de 0,3% em relação à julho no índice que mede a Intenção de Consumo das Famílias (ICF).

O indicador das famílias com renda abaixo de 10 salários mínimos retraiu 0,1% em relação a agosto de 2024, compensando a alta de julho, mas ainda ficando acima do nível de otimismo (100,3 pontos após o ajuste sazonal). Enquanto isso, as famílias com renda acima de 10 salários recuaram 2,4%, permanecendo em tendência de queda durante todo o ano.

Segundo a CNC, o item Acesso ao Crédito - ICF foi um dos que colaboraram para essa diferença, com alta anual de 2,1% entre as famílias de menor renda e queda de 1,4% para as com maior renda, mostrando que as instituições financeiras estão dando mais atenção para esse grupo com até 10 salários no momento de fornecer crédito para compras a prazo.