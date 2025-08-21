Fechamento do mercado financeiro

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,12%
Pontos: 134.510,85
Máxima de +0,13% : 134.837 pontos
Mínima de -0,59% : 133.874 pontos
Volume: R$ 15,48 bilhões
Variação em 2025: 11,83%
Variação no mês: 1,08%
Dow Jones: -0,34%
Pontos: 44.785,50
Nasdaq: -0,34%
Pontos: 21.100,31
Ibovespa Futuro: -0,04%
Pontos: 137.050
Máxima (pontos): 137.855
Mínima (pontos): 135.915
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 36,38
Variação: +0,14%
Petrobras PN
Preço: R$ 30,29
Variação: +0,23%
Bradesco PN
Preço: R$ 15,76
Variação: -0,51%
Ambev ON
Preço: R$ 12,06
Variação: -0,33%
Petrobras ON
Preço: R$ 32,65
Variação: -0,09%
Vale PNA
Preço: R$ 53,47
Variação: +0,89%
BRF SA ON
Preço: R$ 19,85
Variação: +0,1%
Vale ON
Preço: R$ 53,47
Variação: +0,89%
Itausa PN
Preço: R$ 10,60
Variação: -0,09%
Global 40
Cotação: 735,656 centavos de dólar
Variação: -0,29%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,4781
Venda: R$ 5,4791
Variação: +0,11%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,62
Venda: R$ 5,72
Variação: +0,62%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,4822
Venda: R$ 5,4828
Variação: +0,19%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,5900
Venda: R$ 5,6880
Variação: +0,3%
- Dólar Futuro (setembro)
Cotação: R$ 5,4855
Variação: +0,09%
- Euro
Compra: US$ 1,1606 (às 17h52)
Venda: US$ 1,1607 (às 17h52)
Variação: 0%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,3570
Venda: R$ 6,3580
Variação: -0,31%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,5600
Venda: R$ 6,6580
Variação: +0,48%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, 0,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 3.381,60 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -0,20%
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.