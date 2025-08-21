Governo vai comprar perecíveis que iriam para os EUA, diz ministro

Outros compradores

Um dos exemplos que ele citou foi o caso da castanha que deve ser comercializada para a Europa. "O mesmo acontece com o café. Não tem café no mundo hoje, em lugar nenhum, para substituir o produto brasileiro", argumentou. "Nós estamos só regulamentando porque percebemos que alguns setores conseguem redirecionar rapidamente esses programas para outros países", completou.

No caso da carne, o ministro afirmou que o produto pode ser estocado, congelado e redirecionado. No entanto, em relação a produtos como mel, açaí, uva e peixes são mais perecíveis e, por isso, deverão ser absorvidos nos programas nacionais de compras públicas.

O governo vai incluir em todos os seus editais de compras públicas a aquisição para que não haja perda de alimentos.

Paulo Teixeira

Cadeia produtiva

Ele ressaltou que as compras vão proteger os empreendedores diretos e toda a cadeia produtiva. O ministro conta que os exportadores venderão os produtos pelo preço que eles utilizariam no mercado interno. "Certamente o governo não tem como pagar o preço em dólar, que é o preço de exportação. Mas o governo tem como pagar o preço do mercado interno".