Haddad elogia condução de Alckmin nas tratativas sobre tarifaço dos EUA

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, elogiou a condução do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, nas tratativas sobre as tarifas aplicadas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. A fala foi feita durante a 9ª edição do Salão do Turismo, nesta quinta-feira, 21, no Distrito Anhembi, em São Paulo. O evento contou também com a presença de Alckmin, junto com os ministros Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, e Celso Sabino, do Turismo.

"É muito importante ter uma pessoa de cabeça erguida nos representando, que não baixa a cabeça para grito e para desaforo, que sabe se colocar, que sabe defender os interesses nacionais e que sabe a importância que o Brasil tem no mundo", afirmou Haddad.

O ministro ainda destacou que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 3% ao ano é muito importante. "Nós dobramos o nosso crescimento médio em três anos de governo", disse.