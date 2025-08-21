Ibovespa patina em ambiente de indefinição sobre Lei Magnitsky

A combinação entre um cenário internacional cauteloso e um ambiente nebuloso no Brasil mantém o mercado de ações em posição defensiva nesta quinta-feira, 21. Com o investidor à espera de definições, o Índice Bovespa opera com oscilações contidas desde a abertura, majoritariamente em queda.

No centro das atenções estão as ações do setor financeiro, ainda às voltas com os desdobramentos da aplicação da Lei Magnitsky contra os bancos brasileiros. As instituições se veem pressionadas tanto pelos Estados Unidos, com suas sanções ao ministro do STF Alexandre de Moraes, quanto pela resposta do ministro do STF Flávio Dino, de não reconhecer a aplicabilidade da medida no Brasil.

De acordo com Pedro Moreira, sócio da One Investimentos, embora seja improvável que a Magnitsky seja aplicada em termos extremos, o investidor teme a exposição a cenários desse tipo. "É uma ruptura entre Brasil e EUA que não se via desde a época da ditadura, o que justifica o temor de um cenário binário e cria ainda novos questionamentos. Então o investidor se pergunta: 'o que pode acontecer com a offshore que tenho o exterior?", explica. Nesse ambiente, o mercado de ações deve continuar a operar em margens estreitas, até que o ambiente apresente maior definição.