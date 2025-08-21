INSS tira do ar relatório que apontou aposentados enganados e descontos à entidade ligada ao PT

A auditoria aponta que a Coordenação-Geral de Pagamentos de Benefícios (CGPAG), vinculada à Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão do INSS (Dirben), encaminhou à Dataprev uma demanda da Contag em 22 de setembro de 2022 solicitando o desbloqueio dos benefícios com a finalidade de permitir o desconto em folha.

O desconto de mensalidades é o centro da Fraude do INSS, que culminou na Operação Sem Desconto, da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União (CGU). O esquema levou à demissão do então ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, e do então presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, além do afastamento de outros servidores do órgão.

Aposentados e pensionistas do INSS tiveram descontos não autorizados em seus benefícios que bancaram associações e sindicados. A fraude superou R$ 3 bilhões. Os débitos ocorreram ainda no governo Bolsonaro e aumentaram no governo Lula, de acordo as apurações oficiais.

O desbloqueio em 2022 habilitou 30.211 descontos relativos à Contag e, posteriormente, de outras entidades com acordos formalizados junto ao INSS, uma vez que o procedimento tem efeito para qualquer rubrica de mensalidade associativa, segundo os auditores.

"Os resultados evidenciaram que o desbloqueio em lote ocorreu sem qualquer formalização que justificasse os pressupostos de direito e de fato que levaram o INSS a autorizar, em desacordo com a norma vigente, o procedimento por meio da demanda DM.101310, pois não foi comprovada a autorização prévia, pessoal e específica dos titulares dos benefícios afetados, conforme alegado pelos próprios segurados", diz o documento.

Para a equipe de auditoria, houve falha do INSS no controle da operação e os procedimentos que deveriam rastrear os descontos foram ignorados. "Isso comprometeu a rastreabilidade, transparência e efetividade das salvaguardas operacionais, agravando os impactos identificados", conclui o relatório.