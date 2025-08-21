Julho registra recorde histórico de passageiros transportados, de 11,6 milhões, afirma Anac

O mês de julho registrou 11,6 milhões de passageiros no transporte aéreo no Brasil, recorde para o período e para o setor, segundo o relatório de demanda e oferta da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O número representa alta anual de 7,5%.

No mercado internacional, a movimentação de passageiros chegou a 2,6 milhões, um aumento de 13,6% ante julho de 2024. No mercado doméstico, o avanço no período foi de 5,9%, totalizando 9 milhões de passageiros, o melhor resultado para o mês.

A demanda doméstica por assentos, calculada pela multiplicação de passageiros pagantes por quilômetros percorridos (Revenue Passenger-Kilometers, RPK), subiu 8,2% em relação a julho de 2024. Já a oferta, medida pelos assentos disponíveis por quilômetro voado (Available Seat Kilometers, ASK), avançou 6,2% no mesmo período.