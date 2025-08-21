Lula incentiva diálogo com os EUA sobre tarifas, diz Alckmin: 'não vamos desistir'

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou que a orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é de que o Brasil insista na negociação comercial com os Estados Unidos, diante do tarifaço de 50% aplicado pelo governo americano sobre produtos brasileiros. "Não vamos desistir, vamos continuar negociação permanentemente", afirmou, em entrevista exibida pela GloboNews na noite desta quarta-feira, 20. "Orientação do Lula tem sido: diálogo, diálogo, diálogo."

O vice-presidente reconheceu, no entanto, a dificuldade de negociação com o governo do presidente Donald Trump. "A última conversa com os Estados Unidos faz algumas semanas", disse. Alckmin reafirmou que já teve uma série de conversas com o secretário do Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, e que "não há justificativa" para a taxação. "O Brasil está sendo injustiçado".

Entre os objetivos que o governo brasileiro pretende alcançar nas negociações, estão a exclusão de mais produtos do tarifaço e a redução da alíquota, segundo Alckmin. Já entre as possíveis concessões, o vice-presidente citou a possibilidade de um acordo de não bitributação com os Estados Unidos.