Ouro fecha em queda à espera de discurso de Powell, do Fed, em Jackson Hole

O contrato mais líquido do ouro fechou em queda nesta quinta-feira, 21, à espera do discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, marcado para sexta-feira, 22, no Simpósio de Jackson Hole. O metal dourado foi enfraquecido pela força do dólar e dos juros dos Treasuries, diante falas com abordagem hawkish de presidentes de distritais do BC americano.

O ouro com vencimento em dezembro encerrou em queda de 0,20%, a US$ 3.381,60 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex).

De acordo com a Trade Nation, o metal precioso deve se manter perto da estabilidade até o discurso-chave de Powell, que será cuidadosamente analisado em busca de pistas sobre o caminho do Fed "rumo à flexibilização da política monetária". Caso o chefe do BC dos EUA sinalize amanhã a possibilidade de corte nos juros, o ouro pode ser beneficiado, enquanto uma abordagem mais cautelosa pode pressionar os ganhos do metal.