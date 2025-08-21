Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA sobem 11 mil na semana, a 235 mil

O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos subiu 11 mil na semana encerrada no dia 16 de agosto, para 235 mil, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Trabalho nesta quinta-feira, 21. O resultado ficou acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 229 mil solicitações. O total de pedidos da semana anterior foi confirmado em 224 mil. O número de pedidos continuados, por sua vez, teve alta de 30 mil na semana até 9 de agosto, para 1,972 milhão. Esse indicador é publicado com defasagem de uma semana.