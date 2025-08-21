PMI composto da zona do euro (preliminar) sobe a 51,1 em agosto, diz S&P Global

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro subiu de 50,9 em julho para 51,1 em agosto, atingindo o maior nível em 15 meses, segundo dados preliminares publicados nesta quinta-feira, 21, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. O resultado superou levemente a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço a 51 neste mês.
Apenas no segmento industrial, o PMI do bloco aumentou de 49,8 para 50,5 no mesmo período, alcançando o maior patamar em 38 meses. O número também ficou acima da previsão da FactSet, que era de estabilidade em 49,8.
No setor de serviços, por outro lado, o PMI da zona do euro caiu de 51 em julho para 50,7 em agosto, vindo abaixo do consenso da FactSet, de 50,9.
PMIs acima de 50 sugerem expansão da atividade.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.