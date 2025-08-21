Presidente do Fed de Atlanta diz que ainda considera um corte de juros nos EUA para este ano

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Atlanta, Raphael Bostic, afirmou nesta quinta-feira, 21, que ainda considera um corte nas taxas de juros pelo BC americano neste ano, sem detalhar em qual reunião, ao participar de um bate-papo na reunião do comitê executivo da Câmara Metropolitana de Atlanta. Segundo ele, o Fed quer garantir que, quando adotar uma política monetária, a direção será consistente.

"Estamos marginalmente restritivos, não acredito que estamos muito restritivos", disse, ao projetar que o BC dos EUA pode levar aproximar a política da neutralidade em 2026. Para Bostic, a inflação permanece bem acima da meta de 2% do Fed; o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) este ano nos EUA será "relativamente morno"; mas o estado subjacente dos fundamentos econômicos é robusto.

Bostic ainda ressaltou que a trajetória de emprego é "potencialmente preocupante" e que a dinâmica da inteligência artificial pode alterar demanda de trabalho. No entanto, de acordo com ele, a taxa de desemprego tem se mantido consistente com o pleno emprego "há algum tempo".