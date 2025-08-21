Receita arrecadou R$ 4,7 bi até julho com exploração de jogos de azar e apostas

De janeiro a julho deste ano, a arrecadação federal com atividades e explorações de jogos de azar e apostas somou R$ 4,7 bilhões, segundo a Receita Federal, dos quais R$ 2,1 bilhões foram via loterias e o restante é decorrente de impostos e contribuições.

Questionado sobre a previsão de arrecadação para este ano, o coordenador de Previsão e Análise da Receita, Marcelo Gomide, respondeu: "A projeção normalmente a gente só faz para aquilo que nós chamamos de arrecadação para destinações legais, aquilo que está classificado naquilo que eu chamo, de forma laica, ou seja, sem muito critério científico, de loterias."

Ainda assim, o coordenador ponderou que, dado o comportamento da arrecadação do setor até julho, o número do recolhimento a título de impostos e contribuições e de loterias, "deve ser perto do dobro desse que a gente está apresentando agora R$ 4,7 bilhões".