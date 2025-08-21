Taxas longas de juros sobem com Treasuries, dólar e Lula na liderança para 2026

Os juros futuros longos avançam em sintonia com o dólar mais forte ante o real e alta dos rendimentos dos Treasuries na manhã desta quinta-feira, 21. Além disso, está no radar a pesquisa Genial/Quaest, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva avançando em todos os cenários de segundo turno para as eleições presidenciais de 2026 e liderando as intenções de voto para primeiro turno.

Ainda no front político, a oposição derrotou o governo Lula e vai chefiar a CPI mista das fraudes do INSS. O dólar, no entanto, está mais fraco ante pares do real como peso mexicano, lira turca, rublo russo, rand sul-africano e dólar neozelandês. O investidor pode reagir aos dados da arrecadação de julho (10h30) antes dos leilões de LTN e NTN-F (11h).

"Pesquisa mostrando Lula liderando em todos os cenários, pode acelerar a cautela. Mercado aguarda com certa 'ansiedade' a oferta de títulos prefixados, após escalada na volatilidade e certa dificuldade em digerir o leilão de NTN-B na terça-feira", diz relatório de Luis Felipe Laudisio, cogestor da Warren Investimentos.