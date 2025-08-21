Walmart amplia lucro no 2º trimestre fiscal, mas ganho ajustado fica abaixo do esperado

O Walmart teve lucro líquido de US$ 7,026 bilhões em seu segundo trimestre fiscal (encerrado em 31 de julho), 56% maior do que o ganho de US$ 4,5 bilhões apurado em período equivalente do ano passado, segundo balanço publicado nesta quinta-feira, 21. Na mesma comparação, o lucro por ação da gigante varejista norte-americana subiu de US$ 0,56 para US$ 0,88.

Com ajustes, o ganho por ação foi de US$ 0,68, vindo abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,73, e interrompendo uma sequência de 12 trimestres de lucro acima do esperado.

A receita total do Walmart teve expansão anual de 4,8% no trimestre, a US$ 177,4 bilhões, superando o consenso da FactSet, de US$ 175,94 bilhões.