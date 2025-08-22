Aquisição do Master permitirá acrescentar cerca de R$ 1,5 bi a resultado no quinquênio, diz BRB

O BRB informou que, com a conclusão do negócio com o Banco Master, serão acrescidos ao seu resultado nos próximos cinco anos de cerca de R$ 1,5 bilhão, permitindo chegar a mais de R$ 2,7 bilhões em 2029. Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a estimativa consta do plano de negócios que foi elaborado para estabelecer as diretrizes estratégicas e operacionais do novo Conglomerado Prudencial para o período.

O banco disse que o plano de negócio elaborado estima ainda um lucro líquido de R$ 1,254 bilhão este ano, R$ 1,251 bilhão em 2026, R$ 2,375 bilhões em 2027, R$ 2,639 bilhões em 2028 e R$ 2,704 bilhões em 2029.

"Cumpre destacar que o plano de negócios elaborado não deve ser interpretado como guidance por parte do BRB. As projeções financeiras nele contidas refletem premissas e estimativas internas baseadas nas condições de mercado atualmente disponíveis e em cenários macroeconômicos projetados", disse o BRB.