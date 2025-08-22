Bolsas da Europa sobem levemente após abertura negativa, à espera de discurso de Powell

As bolsas europeias operam em leve alta na manhã desta sexta-feira, 22, revertendo perdas da abertura, enquanto investidores aguardam discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell, em busca de sinais da direção da política monetária americana.

Por volta das 6h10 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,22%, a 560,23 pontos.

Powell discursa nas próximas horas durante o Simpósio de Jackson Hole, evento anual promovido pelo Fed que reúne a nata dos banqueiros centrais e economistas na região montanhosa de Wyoming. Na quinta, 21, dirigentes do Fed demonstraram pouco entusiasmo em relação à hipótese de um corte de juros na próxima reunião do BC americano, em setembro.