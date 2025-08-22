Bolsas de NY fecham com forte rali e Dow toca recorde após Powell reforçar aposta em alívio

As bolsas de Nova York dispararam, com ganhos superiores a 1%, nesta sexta-feira, 22, após comentários do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, serem interpretados como uma mudança em direção à redução da taxa básica de juros nos EUA. O Dow Jones saltou mais de 800 pontos e tocou recorde. A hipótese de alívio monetário nos EUA em setembro saltou nesta sexta.

O índice Dow Jones subiu 1,89%, aos 45.631,74 pontos. O S&P 500 ganhou 1,52%, aos 6.466,91 pontos e o Nasdaq avançou 1,88%, encerrando em 21.496,53 pontos. Na semana, o Dow subiu 1,5%; o S&P 500 ganho 0,3% e o Nasdaq caiu 0,6%.

O presidente do Fed afirmou que "os riscos de queda para o emprego estão aumentando" e que "um cenário-base razoável é que os efeitos das tarifas sobre a inflação serão relativamente curtos". Bancos como o Santander, Deutsche Bank e Barclays revisaram os seus cenários para uma redução nas taxas nos EUA em setembro, e não apenas em dezembro, como previam anteriormente.