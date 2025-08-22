BRB confirma Vorcaro fora da gestão do Master e diz que novo banco terá valor de R$ 100 bi

O Banco de Brasília (BRB) confirmou nesta sexta-feira, 22, por meio de fato relevante ao mercado, que o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do banco Master, não fará parte da gestão do conglomerado que será formado em caso de aprovação do negócio entre as duas instituições. No final de março, o BRB fez uma proposta para compra de uma fatia do Master, mas o processo ainda precisa de autorização do Banco Central.

"No âmbito do Acordo de Acionistas a ser firmado, as partes estabeleceram a formação de um novo grupo de controle, ficando definido que os atuais controladores não deterão poderes políticos nem participarão da gestão do Banco Master", diz o BRB.

Pela proposta, o BRB ficaria com 49% das ações ordinárias (com direito a voto), além de 100% das preferenciais do Master - o que daria 58% dos papéis do banco. Em março, quando foi anunciado, o negócio era estimado em cerca de R$ 2 bilhões.