China reforça apoio fiscal e amplia estímulos a consumo, esporte, meio ambiente e pesca

O governo da China destacou nesta sexta-feira, 22, os avanços de políticas de renovação de equipamentos e estímulo ao consumo, além de novas diretrizes para a indústria esportiva, preservação ambiental e segurança na pesca marítima. Segundo o texto, será necessário "fortalecer o apoio fiscal e financeiro e criar novos cenários de consumo e investimento" para liberar o potencial da demanda interna.

Em comunicado, após reunião do Conselho de Estado presidida pelo premiê Li Qiang, Pequim afirmou que a política de "grande atualização de equipamentos e de substituição de bens de consumo antigos por novos" já trouxe resultados para estabilizar investimentos, expandir o consumo e beneficiar a população.

O governo chinês também ressaltou que desenvolver a indústria e o consumo esportivo é parte essencial da estratégia de expansão da demanda doméstica. O comunicado prevê ampliar a oferta de produtos, diversificar eventos, modernizar equipamentos e estimular a demanda de consumo esportivo, com medidas para expandir os cenários de consumo e fortalecer a participação do mercado.