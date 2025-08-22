Com Powell, Ibovespa sobe 2,57% e se reaproxima dos 138 mil pontos

No fechamento desta sexta, o Ibovespa marcava 2,57% de alta na sessão, aos 137.968,15 pontos. Foi o maior ganho em porcentual para o Ibovespa desde 9 de abril (+3,12%), em semana que havia começado mal, agora, com um mergulho de 2,10% na terça-feira, no que foi o maior tombo para o Ibovespa desde 4 de abril.

"Os Estados Unidos sinalizarem corte de juros para breve é um estímulo, lembrando que o Ibovespa já demonstrava resiliência acima dos 130 mil pontos mesmo com toda incerteza institucional em torno da disputa entre Brasil e EUA. Surpresas positivas na temporada de resultados corporativos no Brasil justificam essa resiliência. E agora veio uma quebra no ciclo de notícias ruins, o que engata essa alta forte do Ibovespa", diz Felipe Moura, gestor de portfólio e sócio da Finacap Investimentos. Ele acrescenta que há também em curso um "rebalanceamento" na renda variável, que favorece emergentes como o Brasil. "Há fluxo de rebalanceamento que continua a chegar dos Estados Unidos em busca de mercados mais descontados."

As ações de commodities e bancos, consideradas o prato principal do interesse estrangeiro na B3, avançaram com força e em bloco nesta sexta-feira, com ganhos acima de 2% para Vale (ON +2,51%), Petrobras (ON +3,03%, PN +2,63%, ambas nas máximas do dia no fechamento) e Itaú (PN +2,80%), e acima de 4% em BB ON (+4,11%), um dos papéis que mais haviam sofrido com a recente deliberação do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre a não aplicabilidade imediata da Lei Magnitsky, contra o ministro Alexandre de Moraes, no Brasil - uma decisão que elevou a tensão, nesta semana, na já conturbada relação diplomática e comercial entre Brasil e Estados Unidos.

Dessa forma, nenhum dos 84 componentes da carteira Ibovespa fechou o dia em terreno negativo. Na ponta ganhadora do índice, destaque para Natura (+8,29%), Cogna (+7,72%) e Minerva (+7,08%).

"Em sua fala, Powell destacou hoje que o cenário-base atual e a mudança no balanço de riscos podem justificar um ajuste na política monetária. A declaração foi emblemática, pois abre espaço para um possível corte de juros já na reunião de setembro do Fed. A expectativa majoritária do mercado, atualmente, é justamente nessa direção", diz Lucas Carvalho, head de Research da Toro Investimentos.

"A fala do dirigente do Fed veio no sentido de sinalizar a possibilidade de corte de juros já em setembro, com base na taxa de desemprego que estaria se distanciando do nível de equilíbrio - o que exige atenção mais imediata. Em seu discurso, destacou que será necessário revisitar a política monetária, mas sem descartar o risco inflacionário", observa Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos. "O ponto central é que, desde março e abril, o Fed tem tratado o impacto das tarifas como algo pontual, buscando afastar a percepção de que haverá consequências inflacionárias duradouras", acrescenta Cruz.