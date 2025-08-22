Dólar cai após subir 1,50% na semana, de olho em Treasuries longos antes de Powell

Investidores ajustam posições cambiais após o dólar acumular valorização de 1,50% nesta semana frente ao real e diante da queda da divisa americana frente algumas das principais moedas emergentes, como peso mexicano e rand sul-africano.

No entanto, a combinação de indicadores mistos da economia nos EUA e preocupações com a inflação, especialmente nos serviços e com impacto das tarifas comerciais, sustenta a valorização do dólar frente a outras moedas fortes.

Fixação de taxas de juros

O Federal Reserve (Fed) se prepara para abandonar discretamente a política adotada em 2020, que priorizava riscos de juros baixos e inflação reduzida em sua abordagem para a fixação de taxas. Agora, com inflação mais alta e volátil, essa abordagem é considerada defasada. O presidente do Fed, Jerome Powell, deve anunciar a mudança no aguardado discurso em Jackson Hole nesta sexta-feira.

No mercado local, o governo federal realiza nesta sexta uma coletiva de imprensa para detalhar as condições financeiras de acesso ao crédito do Plano Brasil Soberano. A entrevista será às 16h, na sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no Rio de Janeiro (RJ).

O ex-embaixador do Brasil em Washington e Londres Rubens Barbosa afirmou que a redução das tensões comerciais entre Brasil e Estados Unidos depende de um contato direto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente americano Donald Trump. Segundo ele, a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros não será revertida apenas com negociações técnicas.