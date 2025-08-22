Dólar fecha dia em queda de 0,97% e volta a R$ 5,42 com Powell, mas sobe 0,52% na semana

Foi o estopim para um movimento global de apetite ao risco. Investidores venderam dólares e correram para bolsas e outras divisas, de emergentes e de países desenvolvidos.

Embora seja visto como "queridinho" nas operações de carry trade, o real teve desempenho inferior a dois de seus principais pares, o rand sul-africano e o peso colombiano.

Com mínima de R$ 5,4124 e máxima de R$ 5,4767, o dólar à vista terminou a sessão em queda de 0,97%, a R$ 5,4258, bem distante dos R$ 5,50 do fechamento da última terça-feira, 19 - auge das tensões políticas entre Brasil e EUA, com as sanções americanas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Apesar do recuo desta sexta, o dólar encerra a semana em alta moderada, de 0,52%, justamente por conta da disparada no dia 19. As perdas em agosto voltaram a superar 3%, o que eleva a desvalorização no ano a 12,21%.

"O discurso de Powell foi surpreendente. Ele literalmente reconheceu que o risco maior é de piora do mercado de trabalho do que de inflação", afirma o economista-chefe do Banco Master, Paulo Gala. "A indicação clara é a que o Fed vai entrar em um ciclo de corte de juros. Isso bate no Brasil e aprecia o real".

Para Gala, a dúvida agora passa a ser sobre se o primeiro corte, já em setembro, será de 25 pontos-base ou de 50 pontos. Ele destaca que, antes do próximo encontro de política monetária do Fed, nos dias 16 e 17 de setembro, será divulgado o relatório de emprego (payroll) de agosto.