Dono da Camisaria Colombo participou de reunião sobre fraude de R$ 21 mi antes de ser preso

A investigação que levou à prisão os irmãos Álvaro Jabur Maluf e Paulo Jabur Maluf, donos da Camisaria Colombo, teve início a partir da uma denúncia do PagSeguro. A fintech atribui aos empresários envolvimento em um golpe digital que teria causado um prejuízo de R$ 21.257.402,91.

Ao denunciar o caso à Delegacia de Crimes Cibernéticos, em novembro do ano passado, o PagSeguro narrou que a empresa BS Capital usou as credenciais de acesso e transferiu R$ 26 milhões das contas de suas filiais para uma conta central, sem que houvesse saldo suficiente para compensar as transações. As movimentações ocorreram entre 1 e 20 de outubro de 2024. Foram 2.696 transferências.

Em seguida, a BS Capital transferiu R$ 34,5 milhões da conta matriz que mantinha no PagSeguro para contas bancárias de titularidade da empresa em outros bancos e instituições financeiras. O PagSeguro só identificou as fraudes quando o dinheiro já havia saído de seus sistemas.