Estatais tiveram faturamento recorde de R$ 1,3 tri em 2024, mas lucro recua com Petrobras

No ano passado, elas distribuíram R$ 152,5 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio, sendo R$ 72,1 bilhões (47%) para o governo federal e R$ 80,4 bilhões (53%) para seus demais acionistas.

"As empresas públicas integram a nossa estratégia de desenvolvimento sustentável de longo prazo. No governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva continuaremos trabalhando para fortalecer e modernizar as estatais e seus mecanismos de governança", disse a ministra da Gestão, Esther Dweck, no relatório.

A ministra ainda destacou que as estatais são "peças centrais" no crédito habitacional, agrícola, às pequenas e médias empresas e aos microempreendedores.

O MGI alegou que "déficits primários podem ser sinônimo de boas notícias". O Banco Central (BC) avalia periodicamente os resultados primários de um conjunto de 20 estatais não dependentes (Petrobras e empresas do setor financeiro são excluídas). Na estatística do BC, essas estatais encerraram 2024 com lucro operacional de R$ 1,7 bilhão. Ao mesmo tempo, 11 registraram déficit primário, no total de R$ 6,7 bilhões.

Na argumentação do governo, das 11 estatais que registraram déficit, apenas duas dessas também tiveram prejuízo, Correios e Infraero. "As demais tiveram ou uma combinação de déficit e lucro, por exemplo por investirem recursos acumulados em exercícios anteriores, ou superávit e lucro", ponderou a Pasta da Gestão.

"Essa aparente contradição de resultados reforça a importância de entender a diferença entre a metodologia que apura déficit e superávit (resultado primário) e a que calcula prejuízo e lucro (resultado operacional)", completou o ministério.