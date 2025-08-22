Fitch reitera rating 'AA+' dos EUA, com perspectiva estável

A Fitch Ratings reafirmou nesta sexta-feira, 22, a nota de crédito de longo prazo em moeda estrangeira dos Estados Unidos em "AA+", com perspectiva estável. Segundo o comunicado, o rating reflete "a grande economia, a alta renda per capita, o ambiente de negócios dinâmico e a excepcional flexibilidade de financiamento devido ao papel do dólar como principal moeda de reserva global".

A agência, porém, destacou limitações importantes. O país enfrenta déficits fiscais elevados, um substancial encargo com juros e níveis de dívida do governo altos e crescentes, mais que o dobro da mediana da categoria "'AA'".

A Fitch também observou que Washington "não tomou medidas significativas para enfrentar seus grandes déficits fiscais, o aumento da dívida pública ou a alta prevista nos gastos relacionados ao envelhecimento da população".