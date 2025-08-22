Ouro fecha em alta e sobe na semana com maiores expectativas de corte de juros pelo Fed

O contrato mais líquido do ouro fechou em alta nesta sexta-feira, 22, com maiores expectativas para que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) corte as taxas de juros neste ano, após o presidente do BC dos EUA, Jerome Powell, sugerir que a mudança no equilíbrio de riscos pode justificar ajustes na política monetária, em discurso no Simpósio de Jackson Hole.

O ouro com vencimento em dezembro encerrou em alta de 1,09%, a US$ 3.418,50 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex). Na semana, o metal avançou 1,05%.

Powell alertou para riscos negativos para o mercado de trabalho e disse que, em termos dos objetivos do duplo mandato do BC, o setor permanece próximo do pleno emprego. As falas do chefe do BC americano fizeram as chances para um corte dos juros na reunião de setembro subirem e tornaram a possibilidade de redução acumulada de 50 pontos-base (pb) até dezembro a principal, de acordo com a ferramenta de monitoramento do CME Group, o que coopera para a alta do ouro.