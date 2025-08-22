Petróleo fecha em alta com ceticismo sobre reunião entre Rússia e Ucrânia e dólar fraco

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nesta sexta-feira, 22, acumulando ganhos pela terceira sessão seguida, em meio à desconfiança dos investidores de que um encontro entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, possa não acontecer. A commodity também foi beneficiada pela queda no dólar no exterior após o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, em Jackson Hole, gerar interpretações sobre a possibilidade de o BC americano cortar os juros em setembro.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para outubro fechou em alta de 0,22% (US$ 0,14), a US$ 63,66 o barril. Já o Brent para novembro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), avançou 0,14% (US$ 0,10), a US$ 67,22 o barril. Na semana, o WTI e Brent ganharam 1,36% e 2,08%, respectivamente.

A alta expectativa por um corte de juros do Fed deveria ser mais otimista para o petróleo bruto, mas ainda há uma atitude de esperar para ver como as negociações com a Rússia vão se desenrolar, diz Dennis Kissler, da BOK Financial. O foco principal do mercado é se os EUA vão adiante com tarifas secundárias sobre a Índia por comprar óleo russo, enquanto preocupações sobre excesso de oferta permanecem, acrescenta Kissler.