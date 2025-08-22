PIB da Alemanha cai 0,3% no 2º trimestre ante os três meses anteriores

O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha caiu 0,3% no segundo trimestre de 2025 ante os três meses anteriores, segundo dados finais com ajustes sazonais divulgados nesta sexta-feira, 22 pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. A queda foi maior do que a projetada por analistas consultados pela FactSet, que previam recuo de 0,1% no período. Na comparação anual, o PIB alemão teve expansão de 0,2% entre abril e junho, superando o consenso da FactSet, que previa estabilidade.