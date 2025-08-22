Powell: desaceleração de empregos em julho é bem maior do que se avaliava há apenas um mês

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, avaliou que a desaceleração no mercado de trabalho dos Estados Unidos em julho foi "bem maior" do que as previsões apontavam um mês atrás.

A criação de vagas nos EUA desacelerou para uma média de apenas 35.000 por mês nos últimos três meses, abaixo dos 168.000 por mês durante 2024, conforme ele. "Essa desaceleração é muito maior do que a avaliada apenas um mês atrás, pois os números anteriores de maio e junho foram revisados substancialmente para baixo", disse, durante discurso no simpósio de Jackson Hole, nesta sexta-feira.

Apesar disso, para Powell, não parece que a desaceleração no crescimento do emprego tenha aberto uma "grande margem de folga" no mercado de trabalho. "É algo que queremos evitar", disse.