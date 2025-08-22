Powell sinaliza que Fed pode reduzir juros em breve, mesmo com riscos de inflação no radar

Isso sugere que o Fed continuará avaliando os dados de empregos e inflação ao decidir se reduzirá as taxas, inclusive em sua próxima reunião, em 16 e 17 de setembro. "No entanto, com a política (monetária) em território restritivo, a perspectiva básica e o equilíbrio variável dos riscos podem justificar o ajuste de nossa postura política", acrescentou, um sinal mais direto de que está considerando um corte nas taxas do que ele havia feito em comentários anteriores.

Ainda assim, as declarações de Powell sugerem que o Fed continuará agindo com cautela nos próximos meses e tomará suas decisões sobre as taxas com base na evolução da inflação e do desemprego nos próximos meses. Isso pode frustrar os mercados financeiros, que esperavam sinais mais claros sobre os próximos passos do Fed, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que criticou Powell por não ter reduzido as taxas mais cedo.

Os mercados esperam amplamente um corte nas taxas em setembro. Trump tem repetidamente pedido cortes nas taxas, argumentando que "não há inflação" e dizendo que um corte reduziria os pagamentos de juros do governo sobre sua dívida de US$ 37 trilhões.

Trump e seus aliados intensificaram os ataques ao Fed, incluindo esta semana, quando pediram a renúncia da governadora do Fed, Lisa Cook, depois que um funcionário de Trump alegou que ela poderia ter cometido fraude hipotecária.

Considerações sobre inflação e mercado de trabalho

Em suas declarações, o presidente do Fed ressaltou que as tarifas estão elevando a inflação e podem empurrá-la para cima nos próximos meses. Ele também sugeriu que o mercado de trabalho não está claramente enfraquecendo de uma forma que levaria o Fed a reduzir os custos dos empréstimos, o que pode impulsionar o crescimento e a contratação.