Produtora de etanol de milho FS recebe sinal verde da ANP para avaliar estocagem de CO2 em MT

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) autorizou a FS, produtora de etanol 100% a partir do milho no Brasil, a adquirir dados e perfurar o poço 2-FSAS-1-MT, no município de Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, para avaliar a possibilidade de estocar dióxido de carbono (CO2) no local.

A iniciativa faz parte do projeto de Bioenergia com Captura e Armazenamento de Carbono, ou BECCS, da FS, que envolve a captura e o armazenamento permanente de CO2 de processos onde a biomassa é convertida em combustíveis ou queimada diretamente para gerar energia.

"As atividades de pesquisa para projetos inovadores de produção de bicombustíveis e estocagem se harmonizam com as diretrizes da política energética nacional", disse em seu voto a diretora da ANP relatora do processo, Symone Araújo.