Salários da zona do euro avançam com mais força no 2º tri, sugerindo cautela do BCE com juros

Os salários na zona do euro avançaram em ritmo mais rápido nos três meses até junho, ao passo que a taxa de desemprego permaneceu em mínimas recordes, quadro que deve levar o Banco Central Europeu (BCE) a manter a cautela enquanto avalia a possibilidade de voltar a cortar juros.

No segundo trimestre, salários estabelecidos por meio de negociações subiram 3,95% em relação a igual período do ano passado, de acordo com relatório divulgado pelo BCE nesta sexta-feira. O resultado mostra desaceleração ante o primeiro trimestre (+2,46%), mas segue abaixo do patamar do fim do ano passado (+4,1%).

Em julho, o BCE deixou suas principais taxas de juros inalteradas, citando incertezas do impacto de tarifas de um acordo comercial que os EUA e a União Europeia fecharam dias depois da decisão de política monetária. A inflação da zona do euro está em linha com a meta oficial de 2% do BCE, mas seus dirigentes seguem cautelosos em relação a um possível aumento nas pressões inflacionárias.