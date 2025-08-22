Situação atual sugere riscos negativos para emprego nos EUA, diz presidente do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, alertou para riscos negativos para o mercado de trabalho nos Estados Unidos, em discurso no seminário de Jackson Hole, nesta sexta-feira. De acordo com ele, o equilíbrio dos riscos parece estar mudando.

"Em termos dos objetivos do duplo mandato do Fed, o mercado de trabalho permanece próximo do máximo emprego, e a inflação, embora ainda um pouco elevada, diminuiu consideravelmente em relação aos picos pós-pandemia", disse ele, durante suas palavras iniciais no simpósio de Jackson Hole, que acontece na região montanhosa de Wyoming, nos Estados Unidos.

Powell destacou que a economia norte-americana enfrenta novos desafios neste ano, mencionando como exemplos as novas políticas comercial e imigratória do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. "A política de imigração mais rígida levou a uma desaceleração abrupta no crescimento da força de trabalho", afirmou.