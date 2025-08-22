Trump anuncia tarifa sobre móveis em alíquota ainda a ser definida

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira, 22, que o país aplicará tarifas sobre móveis importados em alíquota que ainda será definida. "Nos próximos 50 dias, essa investigação será concluída, e os móveis provenientes de outros países entrando nos EUA terão tarifas aplicadas a uma alíquota que ainda será determinada", escreveu na Truth Social.

Segundo Trump, a medida ajudará a desenvolver novamente o setor de móveis em estados como Carolina do Norte, Carolina do Sul e Michigan.

Mais cedo, nesta sexta-feira, Trump havia afirmado que as tarifas vão ajudar a reduzir o déficit do governo em US$ 4 trilhões, inferindo que esse seria o motivo da alta do mercado de ações.