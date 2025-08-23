Alckmin sobre tarifaço de Trump: 'Se depender de nós, acaba amanhã'

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços afirmou, neste sábado, 23, ainda enxergar espaço para que o governo brasileiro chegue a um acordo com os Estados Unidos para redução da tarifa imposta pelos americanos aos produtos do País. "Se depender de nós, acaba amanhã. Acho que temos espaço para buscar um bom entendimento", disse, em entrevista coletiva durante visita à concessionária Brasilwagen, em São Paulo.

Questionado sobre a possibilidade de contrapartidas, como redução da tarifa de importação do etanol dos Estados Unidos, o vice-presidente destacou que várias barreiras não tarifárias estão sendo eliminadas e indicou que o Brasil está disposto a dialogar com os EUA sobre este e outros setores.

"Você citou o etanol: liberamos os CBIOs para empresas americanas, então elas podem adquirir também aqui. Além disso, há outras possibilidades de entendimento: minerais estratégicos, biocombustíveis, SAF", afirmou ele.