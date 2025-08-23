Edinho Silva diz que tarifaço é 'injustificável' e que Trump tenta enfraquecer instituições

O presidente do PT, Edinho Silva, disse neste sábado, 23, que o partido apoiará o governo no que chamou de "cenário de enfrentamento" em relação ao governo dos Estados Unidos e chamou a taxação promovida pelo presidente norte-americano, Donald Trump, de injusta. Segundo o presidente do PT, Trump tenta "enfraquecer as instituições brasileiras". Edinho chamou o presidente norte-americano de "maior líder fascista do século 21".

"Vamos apoiar o presidente Lula em todo esse cenário de enfrentamento e também dialogar com a sociedade sobre essas medidas e esse cenário injusto de taxação. Que o PT, além de apoiar Lula, possa mobilizar a sociedade brasileira", declarou o presidente do PT.

Edinho relatou a participação do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, em debate do PT na manhã deste sábado, junto do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Disse que o vice-presidente contou das iniciativas do governo brasileiro de buscar diálogo com os Estados Unidos e reforçou que o governo tem citado a necessidade de ter essa negociação com a equipe de Trump.