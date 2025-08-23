Haddad destaca providências tomadas sobre spread entre juro pago por governo e pelo cidadão

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou, neste sábado, que, apesar da redução nas taxas de juros cobradas de trabalhadores, os valores ainda estão muito elevados e precisam ser tratados com seriedade. "Quando o juro cai de R$ 7% para 3,5%, não há dúvida que há o que comemorar. Mas, anualizando, quanto trabalhador paga de juro? Compara com a inflação, compara com a Selic", disse, em entrevista à TV GGN.

Segundo Haddad, o governo já está tomando providências para reduzir o spread entre o juro pago pelo governo e pelo cidadão. "Os bancos sabem que o spread de juros está na agenda do governo; democratizar o crédito é importante", afirmou, ressaltando que é preciso tirar o trabalhador da mão de agiotas e de instituições financeiras abusivas.

O ministro alertou ainda para ataques recentes ao Banco do Brasil. "Tem acontecido ataque ao Banco do Brasil por parte de bolsonaristas, defendendo saques. Há projetos de lei no Congresso para perdoar dívidas do agro. Não podemos arredar pé das instituições, com ameaças em curso", afirmou, ao destacar que o ambiente político brasileiro atual é mais tóxico do que em períodos anteriores. "O fair play deu lugar para o vale-tudo e isso compromete muito a saúde da democracia brasileira."